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За прошлый год в Украине в ДТП погибли 1200 человек, более 6 тысяч ранены

За прошлый год в Украине в ДТП погибли 1200 человек, более 6 тысяч ранены

Киев  •  УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За 2018 год на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Хотя статистика немного улучшились по сравнению с прошлыми годами, зимой количество дорожно-транспортных происшествий всегда повышается.

Однако плохие погодные условия не единственная опасность, которая может привести к ДТП.

ВОЗ выделяет несколько причин, по, которые можно попасть в аварию:

Превышение разрешенной скорости. Риск смертности водителей и пассажиров в результате боковых ударов на скорости 65 км/ч составляет 85%.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения и под наркотическими веществами. Например, употребление амфетамина повышает риск смерти за рулем в 5 раз.

Отказ от мотоциклетных шлемов, ремней безопасности и детских автокресел. По данным ВОЗ ремни безопасности снижают риск смерти водителя и пассажиров на 45-50%, а риск травмироваться - на 20-45%, шлемы - на 69%, а детские кресла снижают риск смертности на 60%.

Невнимательность на дороге. Самое большое предостережение касается пользования мобильными телефонами во время вождения.

Напомним, во Львовской области легковушка въехала в грузовик, два человека погибли.

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