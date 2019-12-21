За прошлый год в Украине в ДТП погибли 1200 человек, более 6 тысяч ранены

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За 2018 год на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.