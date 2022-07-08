Сбор средств на лечение украинских военных: МХП принял участие в фестивале культур "Globalna wioska"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. На днях в польском городе Вроцлав прошел фестиваль культур разных народов мира «Globalna wioska», передает УНН.
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Мероприятие организовано Офисом Европарламента. Среди приглашенных участников ярмарки-фестиваля были представители Японии, Германии, Эстонии, Индии, Венесуэлы, Пакистана и других стран. Украину на мероприятии представлял исключительно благотворительный фонд «МХП-Громаде» с лозунгом: «Собираем 70 тыс. злотых на приобретение 10 вакуумных аппаратов для лечения раненых украинских военных. Такое количество оборудования втрое сократит время заживления ран и облегчит страдания раненых».
«Мы изо всех сил пытались приблизить нашу страну к местным посетителям через различные изделия ручной работы, крафтовую продукцию, традиционную украинскую кухню и вещи народного потребления», - рассказали в БФ.
Жителей и гостей Вроцлава, посетивших фестиваль, «МХП-Громаде» угощал медом, джемами и вареньями от грантеров конкурса «Село. Шаги к развитию».
«Удивлялись они куклам-мотанкам, картинам из природных материалов, поделкам и сувенирам, а также вкусным и ароматным караваям, домашнему салу и напиткам от наших давних друзей и партнеров из Степанецкой ОТГ, Бобрицкого сельского совета и Липлявской громады.
Поляки восхищались также изделиями из соломы, которые нам любезно предоставили КЗ «Смелянская специализированная художественная школа-интернат ЧОС». Воспитанниками этого заведения являются 170 деток, которые под руководством мастера Наталии Кулак возрождают древнее забытое искусство создания изделий народного потребления из соломы», - рассказали в «МХП-Громаде».
Благодаря благотворительной ярмарке, где «МХП-Громаде» продавал украинские вещи, а также благотворительным взносам, которые неравнодушные поляки могли положить в ящик, фонду удалось собрать более 24 тыс. грн.
“Эти средства внесены в общий счет, предназначенный для сбора средств на вакуумные аппараты для наших раненых «котиков», - уточнили в БФ.
Также в фонде отметили, что «МХП-Громаде» принял участие в фестивале благодаря приглашению члена Объединения украинцев в Польше «Круг во Вроцлаве» Ирины Юрчак, по согласованию генерального консула в городе Вроцлав Юрия Токаря.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.