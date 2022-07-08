Близько 300 тонн гумдопомоги з Європи: як бізнес допомагає українцям на тлі війни

Деталі

Так, від благодійних фондів українські родини отримали продукти харчування, необхідні засоби гігієни та предмети побуту, а також одяг. Гуманітарну допомогу було передано в громади по всій Україні.

Меморандум про співпрацю та партнерство між благодійними фондами було підписано навесні. Допомога українцям надається у межах програми «Шелтер».

Зокрема, завдяки співпраці фондів стало можливим забезпечення продуктовими наборами, пральними та гігієнічними засобами єрківського гуртожитку на Черкащині, де проживають внутрішньо переміщені особи з різних куточків України. Кожен із пакунків містив все необхідне для повсякденного раціону: борошно, крупи, консервовані боби та томати, м’ясні консерви, макарони, газовані напої тощо.

«Свої набори продуктів отримала і родина харків’янина Сергія Мартиненка. Його сім’я тут з березня. Свій дім у Північній Салтівці залишили, коли прилетіло під вікна будівлі.

Кажуть, що повертатися їм немає куди, бо цей район Харкова постійно під обстрілами і зараз на місці їхнього дому – лише згарище. До помешкання в Єрках трохи звикли, адже тут тихо і спокійно, та й і з сусідами, теж переселенцями, вже стали однією сім’єю», - уточнили у «МХП-Громаді».

Додамо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив 15 перших переможців конкурсу бізнес-ідей “Роби своє!”. Кожен з них отримає грант відповідно до поданих заявок. Загальна сума фінансування - 1,36 млн грн.

Наступний розгляд бізнес-планів експерти запланували на 15 липня. Попереду щонайменше ще два засідання конкурсного комітету, тож усі охочі ще можуть взяти участь в конкурсі.

Конкурс “Роби своє” реалізується у наступних областях: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська та Волинська області.

Конкурс проводиться для тих, хто:

— має ідею і давно хоче втілити її у життя;

— має справу і потребує підтримки;

— залишив окуповані зони і оселився в іншому, більш безпечному місці в Україні;

— є військовим, який повернувся із зони проведення бойових дій, і має внутрішній ресурс, щоб почати власну справу;

— хоче розпочати власну справу

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.