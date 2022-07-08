Близько 300 тонн гумдопомоги з Європи: як бізнес допомагає українцям на тлі війни

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 4167 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 25797 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 55873 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 66096 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 66597 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 70199 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 79858 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 210416 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148317 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172205 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 145651 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 176163 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 66657 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 86105 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 86550 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 210386 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 486944 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 437380 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 644094 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 765385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 19305 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 43175 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 86105 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 110787 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145177 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Близько 300 тонн гумдопомоги з Європи: як бізнес допомагає українцям на тлі війни

Близько 300 тонн гумдопомоги з Європи: як бізнес допомагає українцям на тлі війни

Київ • УНН

 • 99353 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. З початку війни благодійна організація «СпівДія» спільно з благодійний фондом «МХП-Громаді» доставили близько 300 тонн гуманітарної допомоги з країн Європи. Про це повідомляє пресслужба БФ «МХП-Громаді», передає УНН.

Деталі

Так, від благодійних фондів українські родини отримали продукти харчування, необхідні засоби гігієни та предмети побуту, а також одяг. Гуманітарну допомогу було передано в громади по всій Україні.

Меморандум про співпрацю та партнерство між благодійними фондами було підписано навесні. Допомога українцям надається у межах програми «Шелтер».

Зокрема, завдяки співпраці фондів стало можливим забезпечення продуктовими наборами, пральними та гігієнічними засобами єрківського гуртожитку на Черкащині, де проживають внутрішньо переміщені особи з різних куточків України. Кожен із пакунків містив все необхідне для повсякденного раціону: борошно, крупи, консервовані боби та томати, м’ясні консерви, макарони, газовані напої тощо.

«Свої набори продуктів отримала і родина харків’янина Сергія Мартиненка. Його сім’я тут з березня. Свій дім у Північній Салтівці залишили, коли прилетіло під вікна будівлі.

Кажуть, що повертатися їм немає куди, бо цей район Харкова постійно під обстрілами і зараз на місці їхнього дому – лише згарище. До помешкання в Єрках трохи звикли, адже тут тихо і спокійно, та й і з сусідами, теж переселенцями, вже стали однією сім’єю», - уточнили у «МХП-Громаді».

Додамо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив 15 перших переможців конкурсу бізнес-ідей “Роби своє!”. Кожен з них отримає грант відповідно до поданих заявок. Загальна сума фінансування - 1,36 млн грн.

Наступний розгляд бізнес-планів експерти запланували на 15 липня. Попереду щонайменше ще два засідання конкурсного комітету, тож усі охочі ще можуть взяти участь в конкурсі.

Конкурс “Роби своє” реалізується у наступних областях: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська та Волинська області.

Конкурс проводиться для тих, хто:

— має ідею і давно хоче втілити її у життя;
— має справу і потребує підтримки;
— залишив окуповані зони і оселився в іншому, більш безпечному місці в Україні;
— є військовим, який повернувся із зони проведення бойових дій, і має внутрішній ресурс, щоб почати власну справу;
— хоче розпочати власну справу

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57