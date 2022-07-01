“МХП-Громаді” виділив понад 1 млн грн першим переможцям конкурсу бізнес-ідей “Роби своє!”

Цитата

“Ми вітаємо перших переможців конкурсу “Роби своє!” Серед них – проекти з найрізноманітнішими ідеями, пов’язаними з виробництвом крафтових виробів, товарами сільського господарства, торгівлею, підтримкою інклюзивних центрів, етнооб’єктів, екологічних ініціатив тощо. 15 бізнес-планів з 56 було обрано експертами конкурсного комітету і визначено як успішні і перспективні. Кожен із них отримує грантове фінансування відповідно до поданої заявки. Загальний бюджет для реалізації чи підтримки перших проєктів-переможців становить 1,36 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Наступний розгляд бізнес-планів експерти запланували на 15 липня. Попереду щонайменше ще два засідання конкурсного комітету, тож усі охочі ще можуть взяти участь в конкурсі. Проект триватиме до повного виконання бюджету, загальна сума якого на початок конкурсу становила.

Історія конкурсу

Уперше МХП запустив цей проект у 2016 році і проводив його чотири роки поспіль. За цей час було підтримано 250 бізнес-ідей на суму понад 11 млн грн.

У 2021 році МХП реалізував цей проект за підтримки уряду Швеції, у партнерстві із програмою розвитку ООН в Україні. Це була програма “Посилене партнерство задля сталого розвитку”, а сам конкурс мав назву “Село. Кроки до розвитку”.

Реалізація конкурсу

Конкурс “Роби своє” реалізується у наступних областях: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська та Волинська області.

Конкурс проводиться для тих, хто:

— має ідею і давно хоче втілити її у життя;

— має справу і потребує підтримки;

— залишив окуповані зони і оселився в іншому, більш безпечному місці в Україні;

— є військовим, який повернувся із зони проведення бойових дій, і має внутрішній ресурс, щоб почати власну справу;

— хоче розпочати власну справу.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.