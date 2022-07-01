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"МХП-Громаде" выделил более 1 млн грн первым победителям конкурса бизнес-идей "Делай свое!"

"МХП-Громаде" выделил более 1 млн грн первым победителям конкурса бизнес-идей "Делай свое!"

Киев • УНН

 • 190415 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” объявил 15 первых победителей конкурса бизнес-идей “Делай свое!”. Каждый из них получит грант в соответствии с поданными заявками. Общая сумма финансирования – 1,36 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда, передает УНН.

Цитата

“Мы поздравляем первых победителей конкурса “Делай свое!” Среди них – проекты с самыми разнообразными идеями, связанными с производством крафтовых изделий, товарами сельского хозяйства, торговлей, поддержкой инклюзивных центров, этнообъектов, экологических инициатив и т.д. 15 бизнес-планов из 56 были избраны экспертами конкурсного комитета и определены как успешные и перспективные. Каждый из них получает грантовое финансирование в соответствии с поданной заявкой. Общий бюджет для реализации или поддержки первых проектов-победителей составляет 1,36 млн грн”, - говорится в сообщении.

Детали

Следующее рассмотрение бизнес-планов эксперты запланировали на 15 июля. Впереди по меньшей мере еще два заседания конкурсного комитета, так что все желающие еще могут принять участие в конкурсе. Проект будет продолжаться до полного исполнения бюджета, общая сумма которого на начало конкурса составила.

История конкурса

Впервые МХП запустил этот проект в 2016 году и проводил четыре года подряд. За это время было поддержано 250 бизнес-идей на сумму более 11 млн грн.

В 2021 году МХП реализовал этот проект при поддержке правительства Швеции в партнерстве с программой развития ООН в Украине. Это была программа “Усиленное партнерство для устойчивого развития”, а сам конкурс назывался “Село. Шаги к развитию”.

Реализация конкурса

Конкурс “Делай свое” реализуется в следующих областях: Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская и Волынская области.

Конкурс проводится для тех, кто:

— имеет идею и давно хочет воплотить ее в жизнь;
— имеет дело и нуждается в поддержке;
— оставил оккупированные зоны и поселился в другом, более безопасном месте в Украине;
— является военным, который вернулся из зоны проведения боевых действий и имеет внутренний ресурс, чтобы начать собственное дело;
— хочет начать собственное дело.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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