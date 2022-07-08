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Около 300 тонн гумпомощи из Европы: как бизнес помогает украинцам на фоне войны

Около 300 тонн гумпомощи из Европы: как бизнес помогает украинцам на фоне войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. С начала войны благотворительная организация «СпивДия» совместно с благотворительным фондом «МХП-Громаде» доставили около 300 тонн гуманитарной помощи из стран Европы. Об этом сообщает пресс-служба БФ «МХП-Громаде», передает УНН.

Детали

Так, от благотворительных фондов украинские семьи получили продукты питания, необходимые средства гигиены и предметы обихода, а также одежду. Гуманитарная помощь была передана в громады по всей Украине.

Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между благотворительными фондами был подписан весной. Помощь украинцам предоставляется в рамках программы «Шелтер».

В частности, благодаря сотрудничеству фондов стало возможным обеспечение продуктовыми наборами, стиральными и гигиеническими средствами ерковского общежития Черкасской области, где проживают внутренне перемещенные лица из разных уголков Украины. Каждый из пакетов содержал все необходимое для повседневного рациона: муку, крупы, консервированные бобы и томаты, мясные консервы, макароны, газированные напитки и т.п.

«Свои наборы продуктов получила и семья харьковчанина Сергея Мартыненко. Его семья здесь с марта. Свой дом в Северной Салтовке покинули, когда прилетело под окна здания.

Говорят, что возвращаться им некуда, потому что этот район Харькова постоянно под обстрелами и сейчас на месте их дома – только пожарище. К жилью в Ерках немного привыкли, ведь здесь тихо и спокойно, да и с соседями, тоже переселенцами, уже стали одной семьей», - уточнили в «МХП-Громаде».

Добавим

Благотворительный фонд “МХП-Громаде” объявил 15 первых победителей конкурса бизнес-идей “Делай свое!”. Каждый из них получит грант в соответствии с поданными заявками. Общая сумма финансирования – 1,36 млн грн.

Следующее рассмотрение бизнес-планов эксперты запланировали на 15 июля. Впереди по меньшей мере еще два заседания конкурсного комитета, так что все желающие еще могут принять участие в конкурсе.

Конкурс “Делай свое” реализуется в следующих областях: Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская и Волынская области.

Конкурс проводится для тех, кто:

— имеет идею и давно хочет воплотить ее в жизнь;
— имеет дело и нуждается в поддержке;
— оставил оккупированные зоны и поселился в другом, более безопасном месте в Украине;
— является военным, который вернулся из зоны проведения боевых действий, и имеет внутренний ресурс, чтобы начать собственное дело;
— хочет начать собственное дело.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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