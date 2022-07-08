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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Збір коштів на лікування українських військових: МХП взяв участь у фестивалі культур "Globalna wioska"

Збір коштів на лікування українських військових: МХП взяв участь у фестивалі культур "Globalna wioska"

Київ • УНН

 • 162911 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Днями у польському місті Вроцлав пройшов фестиваль культур різних народів світу «Globalna wioska», передає УНН.

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Захід організовано Офісом Європарламенту. Серед запрошених учасників ярмарку-фестивалю були представники Японії, Німеччини, Естонії, Індії, Венесуели, Пакистану та інших країн світу. Україну на заході представляв виключно благодійний фонд «МХП-Громаді», із гаслом: «Збираємо 70 тис. злотих на придбання 10 вакуумних апаратів для лікування поранених українських військових. Така кількість обладнання втричі скоротить час загоювання ран та полегшить страждання поранених».

«Ми з усіх сил намагалися наблизити нашу країну до місцевих відвідувачів через різноманітні вироби ручної роботи, крафтову продукцію, традиційну українську кухню та речі народного вжитку», - розповіли у БФ.

Жителів та гостей Вроцлава, які завітали на фестиваль, «МХП-Громаді» пригощав медом, джемами та вареннями від грантерів конкурсу «Село. Кроки до розвитку».

«Дивувалися вони ляльками-мотанками, картинами з природніх матеріалів, поробками та сувенірами, а також смачними та духмяними короваями, домашнім салом та напоями від наших давніх друзів і партнерів з Степанецької ОТГ, Бобрицької сільської ради та Ліплявської громади.

Поляки захоплювалися також виробами із соломи, які нам люб’язно надали КЗ «Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат ЧОР». Вихованцями цього закладу є 170 діток, які під керівництвом майстрині Наталії Кулак відроджують давнє забуте мистецтво створення виробів народного вжитку з соломи», - розповіли у «МХП-Громаді».

Завдяки благодійному ярмарку, де «МХП-Громаді» продавав українські речі, а також благодійним внескам, які небайдужі поляки могли покласти в скриньку, фонду вдалося зібрати понад 24 тис. грн.

“Ці кошти внесено до загального рахунку, призначеного для збору коштів на вакуумні апарати для наших поранених «котиків», - уточнили у БФ.

Також у фонді відзначили, що «МХП-Громаді» взяв участь у фестивалі завдяки запрошенню членкині Об’єднання українців у Польщі «Коло у Вроцлаві» Ірини Юрчак, за погодженням генерального консула в місті Вроцлав Юрія Токаря.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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