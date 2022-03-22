Сохраняйте спокойствие и не смотрите врагу в глаза: украинцам сообщили о правилах поведения в плену
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит рекомендации от военных и психологов относительно того, как действовать, если попали в плен, информирует УНН.
Детали
В случае попадания в плен к российским оккупантам нужно соблюдать такие правила:
1. Будьте спокойны и не показывайте, что вам страшно. Не оказывайте оккупантам сопротивление, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не просите пожалеть вас или отговорить от их плана. Не нарушайте установленных правил, чтобы не спровоцировать ухудшение условий.
2. Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.
3. Не смотрите прямо в глаза террористам, а чуть в сторону. Не притворяйтесь униженными - это также провоцирует на агрессию.
4. Если дают - ешьте, даже если не хотите. Не демонстрируйте сопротивления. В случае потери сил вы не сможете убегать.
5. Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-то сделать для себя.
6. Ни в коем случае не демонстрируйте связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных.
7. Не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные. Стремитесь выжить ради них.
Напомним
21 марта оккупанты освободили из плена журналистку Викторию Рощину. Сейчас она на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье.