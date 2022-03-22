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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зберігайте спокій та не дивіться ворогу в очі: українцям повідомили про правила поведінки у полоні

Зберігайте спокій та не дивіться ворогу в очі: українцям повідомили про правила поведінки у полоні

Київ • УНН

 • 155155 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить рекомендації від військових та психологів щодо того, як діяти, якщо потрапили в полон, інформує УНН.

Деталі

У разі потрапляння в полон до російських окупантів потрібно дотримуватися таких правил:

1. Будьте спокійними та не показуйте, що вам страшно. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними у бесіду, не просіть пожаліти вас або відрадити від їхнього плану. Не порушуйте встановлених правил, щоб не спровокувати погіршення умов.

2. Налаштуйтеся психологічно, що вас не звільнять миттєво, але пам’ятайте, що звільнять обов’язково.

3. Не дивіться прямо в очі терористам, а трохи в бік. Не вдавайте з себе приниженого - це також провокує на агресію.

4. Якщо дають - їжте, навіть якщо не хочете. Не демонструйте спротиву. В разі втрати сил ви не зможете втікати.

5. Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.

6. У жодному разі не демонструйте зв’язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних.

7. Не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них.

Нагадаємо

21 березня окупанти звільнили з полону журналістку Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя.

Українські Національні Новини

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