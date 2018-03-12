Зайцева начала давать показания по делу о резонансном ДТП в Харькове

“Наркотики никогда в жизни не пробовала, потому что из-за травмы 10 лет назад я очень осторожно отношусь ко всем лекарствам. За день до ДТП, я приняла вечером таблетку Пенталгина, потому что у меня была очень сильная головная боль. В день происшествия чувствовала себя нормально”, — рассказала Е.Зайцева.

Кроме того, она не смогла сказать, с какой скоростью двигался ее автомобиль в момент совершения ДТП.

“Двигалась около 80 км/час, но при столкновении не могу сказать какая скорость была в момент столкновения”, — заявила Е.Зайцева.

По ее словам, во время движения ее автомобиля, она увидела, что загорелся предупреждающий сигнал светофора, и автомобиль не сможет остановиться.

“Я поняла, что не успею остановиться и продолжила ехать не сбавляя скорость. Я видела, что на перекрёстке стоят машины. Когда мне загорелся жёлтый начал — начал двигаться Фольксваген. Он начал двигаться, я задала звуковой сигнал и держала его вплоть до столкновения. Фольцваген начал двигаться”, — уточнила Е.Зайцева.

Она добавила, что полностью признает свою вину, а также, “пыталась делать все, чтобы предотвратить столкновение”.

“Ещё хочу сказать пару слов об исках: я признаю все иски, к сожалению, сейчас я нахожусь в СИЗО и не могу ничего сделать. Но я сразу просила родителей, чтобы они попросили прощения и хоть как-то помогли потерпевшим. К сожалению, помощь приняли не все. Я хочу сказать, что когда я отбуду своё наказание, я буду обязательно стараться, как могу и чем смогу помогать потерпевшим. Я признаю свою вину и готова понести любое наказание”, — резюмировала Е.Зайцева.

Как сообщал УНН, во время прошлого заседания свидетельство дала пассажирка Lexus и подруга подозреваемого в смертельном ДТП на Сумской в Харькове Марина Ковалева.

Напомним, 18 октября прошлого года, в Харькове на перекрестке улиц Сумской и Меченикова произошла кровавая авария, в результате которой на месте погибли 5 человек, еще одна девушка, от полученных травм, за неделю умерла в больнице.