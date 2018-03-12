Сьогодні на суді у справі резонансної ДТП у Харкові свідчитимуть обвинувачені Зайцева та Дронов
Київ • УНН
ХАРКІВ - КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні свідчення у справі резонансної ДТП в Харкові в суді даватимуть обвинувачені водії, передає кореспондент УНН.
О 14:00 у Київському районному суді міста Харкова має розпочатися судове засідання по справі резонансної ДТП.
На цей раз свої покази мають надати фігуранти аварії: Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Упродовж двох минулих засідань свідчили потерпілі у ДТП.
Станом на 13:50 обвинувачених у залі суду ще немає, натомість присутні потерпілі та їх адвокати.
Як повідомляв УНН, під час минулого засідання свідчення дала пасажирка Lexus і подруга підозрюваної в смертельному ДТП на Сумскій у Харкові Марина Ковальова.
Нагадаємо, 18 жовтня минулого року у Харкові на перехресті вулиць Сумської та Меченикова сталася кривава аварія, внаслідок якої на місці загинуло 5 людей, ще одна дівчина, від отриманих травм, за тиждень померла у лікарні.
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