Сегодня на суде по делу резонансного ДТП в Харькове будут свидетельствовать обвиняемые Зайцева и Дронов
Киев • УНН
ХАРЬКОВ - КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня показания по делу резонансного ДТП в Харькове в суде будут давать обвиняемые водители, передает корреспондент УНН.
В 14:00 в Киевском районном суде города Харькова должно начаться судебное заседание по делу резонансного ДТП.
На этот раз свои показания должны предоставить фигуранты аварии: Елена Зайцева и Геннадий Дронов. В течение двух прошлых заседаний свидетельствовали потерпевшие в ДТП.
По состоянию на 13:50 обвиняемых в зале суда еще нет, зато присутствуют потерпевшие и их адвокаты.
Как сообщал УНН, во время прошлого заседания свидетельствовала пассажирка Lexus и подруга подозреваемой в смертельном ДТП на Сумской в Харькове Марина Ковалева.
Напомним, 18 октября прошлого года в Харькове на перекрестке улиц Сумской и Меченикова произошла кровавая авария, в результате которой на месте погибли 5 человек, еще одна девушка, от полученных травм, за неделю умерла в больнице.
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