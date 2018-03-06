Постраждала Євтєєва про криваву ДТП у Харкові: не знаю, чи повернусь до нормального життя

ХАРКІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. Харків'янці Оксані Євтєєвій, яка втратила у ДТП на Сумській чоловіка і сестру, доведеться лікуватися два роки. Про це вона заявила на сьогоднішньому судовому засіданні у справі про криваву ДТП у Харкові, передає УНН.