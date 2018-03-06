Постраждала Євтєєва про криваву ДТП у Харкові: не знаю, чи повернусь до нормального життя
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. Харків'янці Оксані Євтєєвій, яка втратила у ДТП на Сумській чоловіка і сестру, доведеться лікуватися два роки. Про це вона заявила на сьогоднішньому судовому засіданні у справі про криваву ДТП у Харкові, передає УНН.
"Допомога лікарів мені буде потрібна ще протягом двох років. Кожні півроку доведеться проходити курс лікування. Залишилися ще проблеми зі здоров'ям - наслідки черепно-мозкової травми, погано згинається коліно. Зараз я проходжу реабілітацію в басейні і центрі фізичної підготовки, при цьому до сих пір не знаю, чи зможу повернутися до нормального життя", - розповіла потерпіла.
За словами дівчини, ні родичі водіїв, ні їхні представники з вибаченнями до неї не зверталися.
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При цьому Євтєєва підтвердила, що сім'я Зайцевої двічі перерахувала її близьким по 50 тисяч гривень, але зробила це анонімно.
"Спочатку ми навіть не зрозуміли, хто передав гроші - батькам про це розповів тільки слідчий. Ми намагалися повернути цю суму, однак в банку відмовилися надавати необхідні реквізити. Допомагати потрібно було на самому початку, коли була жива моя сестра, а не потім, щоб віднести чеки в прокуратуру і вибити собі пом'якшувальні обставини", - вважає харків'янка.
Нагадаємо, страшна аварія сталася в Харкові увечері 18 жовтня. Після зіткнення двох позашляховиків загинули 6 пішоходів і п'ятеро постраждали. Поліція затримала передбачувану винуватицю аварії - 20-річну Олену Зайцеву, яка була за кермом автомобіля Lexus.