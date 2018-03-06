Пострадавшая Евтеева о кровавом ДТП в Харькове: не знаю, вернусь ли к нормальной жизни

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Харьковчанке Оксане Евтеевой, которая потеряла в ДТП на Сумской мужа и сестру, придется лечиться два года. Об этом она заявила на сегодняшнем судебном заседании по делу о кровавом ДТП в Харькове, передает УНН.