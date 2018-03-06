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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38058 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53721 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57307 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102037 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Пострадавшая Евтеева о кровавом ДТП в Харькове: не знаю, вернусь ли к нормальной жизни

Пострадавшая Евтеева о кровавом ДТП в Харькове: не знаю, вернусь ли к нормальной жизни

Киев  •  УНН

 • 27803 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Харьковчанке Оксане Евтеевой, которая потеряла в ДТП на Сумской мужа и сестру, придется лечиться два года. Об этом она заявила на сегодняшнем судебном заседании по делу о кровавом ДТП в Харькове, передает УНН.

"Помощь врачей мне потребуется еще в течение двух лет. Каждые полгода придется проходить курс лечения. Остались еще проблемы со здоровьем - последствия черепно-мозговой травмы, плохо сгибается колено. Сейчас я прохожу реабилитацию в бассейне и центре физической подготовки, при этом к сих пор не знаю, смогу ли вернуться к нормальной жизни", - рассказала пострадавшая.

По словам девушки, ни родственники водителей, ни их представители с извинениями к ней не обращались.

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При этом Евтеева подтвердила, что семья Зайцевой дважды перечислила ее близким по 50 тыс. гривен, но сделала это анонимно.

"Сначала мы даже не поняли, кто передал деньги - родителям об этом рассказал только следователь. Мы пытались вернуть эту сумму, однако в банке отказались предоставлять необходимые реквизиты. Помогать нужно было в самом начале, когда была жива моя сестра, а не после, чтобы отнести чеки в прокуратуру и выбить себе смягчающие обстоятельства", - считает харьковчанка.

Напомним, страшная авария произошла в Харькове вечером 18 октября. После столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов и пятеро пострадали. Полиция задержала предполагаемую виновницу аварии - 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем автомобиля Lexus.

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