Криваве ДТП у Харкові: пасажирка Lexus вперше дала свідчення у суді

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ХАРКІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. Пасажирка Lexus і подруга підозрюваної в смертельному ДТП на Сумскій у Харкові Марина Ковальова дала свідчення в суді, передає кореспондент УНН.

Відзначимо, Ковальову також визнали постраждалою - на момент ДТП дівчина сиділа поруч із Зайцевою на передньому сидінні і у результаті аварії отримала перелом грудної клітини.

Ковальова стверджує, що їх автомобіль їхав на "миготливий зелений світлофор, перехідний на жовтий" зі швидкістю "приблизно 70-75 км/год.". Подруга підозрюваної також говорить, що Зайцева сигналила "Фольксвагену", але той не реагував і нібито збільшував швидкість.

"Олена намагалася повернути кермо вправо, щоб уникнути зіткнення. Олена впала на мене, і вже в некерованому стані машина вилетіла на тротуар. Потім нас повезли на Маяковського. Там до нас підходив Дронов і говорив: "Дайте я на вас гляну, хто ви такі". Потім я лежала в лікарні. Мама Олени відвідувала мене, надавала допомогу. З боку Дронова ніякої допомоги не було", - розповідає Ковальова.

Крім того Марина стверджує, що Зайцева не вживала наркотики: "У ЗМІ її висвітлюють як молоденьку наркоманку-мажорку. Але це не так. Вона добра і чуйна людина, завжди знайде можливість допомогти. Я знаю, як їй важко зараз".

Нагадаємо, страшна аварія сталася в Харкові увечері 18 жовтня. Після зіткнення двох позашляховиків загинули 6 пішоходів і п'ятеро постраждали. Поліція затримала передбачувану винуватицю аварії - 20-річну Олену Зайцеву, яка була за кермом автомобіля Lexus.

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