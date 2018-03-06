Кровавое ДТП в Харькове: пассажирка Lexus впервые дала показания в суде

Отметим, Ковалеву также признали пострадавшей - на момент ДТП девушка сидела рядом с Зайцевой на переднем сидении и в результате аварии получила перелом грудной клетки.

Ковалева утверждает, что их автомобиль ехал на "мигающий зеленый светофор, переходящий на желтый" со скоростью "примерно 70-75 км/ч". Подруга подозреваемой также говорит, что Зайцева сигналила "Фольксвагену", но тот не реагировал и якобы увеличивал скорость.

"Елена пыталась повернуть руль вправо, чтобы избежать столкновения. Елена упала на меня, и уже в неуправляемом состоянии машина вылетела на тротуар. Затем нас повезли на Маяковского. Там к нам подходил Дронов и говорил: "Дайте я на вас посмотрю, кто вы такие". Затем я лежала в больнице. Мама Елены посещала меня, оказывала помощь. Со стороны Дронова никакой помощи не было", - рассказывает Ковалева.

Кроме того Марина утверждает, что Зайцева не употребляла наркотики: "В СМИ ее освещают как молоденькую наркоманку-мажорку. Но это не так. Она добрый и отзывчивый человек, всегда найдет возможность помочь. Я знаю, как ей тяжело сейчас".

Напомним, страшная авария произошла в Харькове вечером 18 октября. После столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов и пятеро пострадали. Полиция задержала предполагаемую виновницу аварии - 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем автомобиля Lexus.