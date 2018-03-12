Зайцева почала давати свідчення у справі про резонансну ДТП в Харкові

"Наркотики ніколи в житті не пробувала, тому що через травму 10 років тому я дуже обережно ставлюся до всіх ліків. За день до ДТП, я прийняла ввечері таблетку Пенталгіну, тому що у мене був дуже сильний головний біль. У день події відчувала себе нормально", - розповіла О.Зайцева.

Крім того, вона не змогла сказати, з якою швидкістю рухався її автомобіль в момент скоєння ДТП.

"Рухався близько 80 км / год, але при зіткненні не можу сказати яка швидкість була в момент зіткнення", - заявила О.Зайцева.

За її словами, під час руху її автомобіля, вона побачила, що загорівся застережливий сигнал світлофора, і автомобіль не зможе зупинитися.

"Я зрозуміла, що не встигну зупинитися і продовжила їхати не зменшуючи швидкість. Я бачила, що на перехресті стоять машини. Коли мені загорівся жовтий начал - почав рухатися Фольксваген. Він почав рухатися, я задала звуковий сигнал і тримала його аж до зіткнення. Фольцваген почав рухатися", - уточнила О.Зайцева.

Вона додала, що повністю визнає свою провину, а також, "намагалася робити все, щоб запобігти зіткненню".

"Ще хочу сказати пару слів про позови: я визнаю всі позови, на жаль, зараз я перебуваю в СІЗО і не можу нічого зробити. Але я відразу просила батьків, щоб вони попросили вибачення і хоч якось допомогли потерпілим. На жаль, допомогу прийняли не всі. Я хочу сказати, що коли я відбуду своє покарання, я буду обов'язково намагатися, як можу і чим зможу допомагати потерпілим. Я визнаю свою провину і готова понести будь-яке покарання", - резюмувала О.Зайцева.

Як повідомляв УНН, під час минулого засідання свідоцтво дала пасажирка Lexus і подруга підозрюваного в смертельному ДТП на Сумщині в Харкові Марина Ковальова.

Нагадаємо, 18 жовтня минулого року, в Харкові на перехресті вулиць Сумської та Меченікова сталася кривава аварія, в результаті якої на місці загинули 5 осіб, ще одна дівчина, від отриманих травм, за тиждень померла в лікарні.