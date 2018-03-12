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Зайцева почала давати свідчення у справі про резонансну ДТП в Харкові

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Підозрювана в скоєнні смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева, заявила, що в день події відчувала себе нормально. Про це про це вона повідомила під час засідання Київського районного суду Харкова, який продовжив сьогодні слухати справу про резонансної аварії, передає кореспондент УНН.

"Наркотики ніколи в житті не пробувала, тому що через травму 10 років тому я дуже обережно ставлюся до всіх ліків. За день до ДТП, я прийняла ввечері таблетку Пенталгіну, тому що у мене був дуже сильний головний біль. У день події відчувала себе нормально", - розповіла О.Зайцева.

Крім того, вона не змогла сказати, з якою швидкістю рухався її автомобіль в момент скоєння ДТП.

"Рухався близько 80 км / год, але при зіткненні не можу сказати яка швидкість була в момент зіткнення", - заявила О.Зайцева.

За її словами, під час руху її автомобіля, вона побачила, що загорівся застережливий сигнал світлофора, і автомобіль не зможе зупинитися.

"Я зрозуміла, що не встигну зупинитися і продовжила їхати не зменшуючи швидкість. Я бачила, що на перехресті стоять машини. Коли мені загорівся жовтий начал - почав рухатися Фольксваген. Він почав рухатися, я задала звуковий сигнал і тримала його аж до зіткнення. Фольцваген почав рухатися", - уточнила О.Зайцева.

Вона додала, що повністю визнає свою провину, а також, "намагалася робити все, щоб запобігти зіткненню".

"Ще хочу сказати пару слів про позови: я визнаю всі позови, на жаль, зараз я перебуваю в СІЗО і не можу нічого зробити. Але я відразу просила батьків, щоб вони попросили вибачення і хоч якось допомогли потерпілим. На жаль, допомогу прийняли не всі. Я хочу сказати, що коли я відбуду своє покарання, я буду обов'язково намагатися, як можу і чим зможу допомагати потерпілим. Я визнаю свою провину і готова понести будь-яке покарання", - резюмувала О.Зайцева.

Як повідомляв УНН, під час минулого засідання свідоцтво дала пасажирка Lexus і подруга підозрюваного в смертельному ДТП на Сумщині в Харкові Марина Ковальова.

Нагадаємо, 18 жовтня минулого року, в Харкові на перехресті вулиць Сумської та Меченікова сталася кривава аварія, в результаті якої на місці загинули 5 осіб, ще одна дівчина, від отриманих травм, за тиждень померла в лікарні.

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