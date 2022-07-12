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Занятое захватчиками помещение СБУ в Энергодаре ночью атаковали

Занятое захватчиками помещение СБУ в Энергодаре ночью атаковали

Киев • УНН

 • 274569 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Сегодня ночью во временно захваченном рашистами городе Энергодар, что в Запорожской области, здание Службы безопасности Украины, которое сейчас заняли войска рф, было атаковано с дронов. Сообщение об этом распространил Энергоатом и СтратКом ВСУ в Telegram, информирует УНН

Цитата

«Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 ч и в период с 3:40 ч до 04:20 ч во временно оккупированном Энергодаре с дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие рф. Зафиксировано прямое попадание в здание», - говорится в сообщении.

Детали 

Как отмечается, данных о жертвах нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях.

Дополнение 

Российские захватчики почти с первого дня войны захватили Энергодар, но, не смотря на это, местные жители противятся оккупантам. 2 марта враг начал применять гранаты против протестующих, перекрывающих им въезд в город.

В Энергодаре российские оккупанты с боем заняли здание городской полиции, а также захватили здание горсовета города. 

Российские оккупанты перекрасили в цвета триколора стела на въезде в Энергодар.

Сейчас первый и второй микрорайоны временно оккупированного россиянами Энергодара сегодня остались без газоснабжения. Выполнить восстановительные работы сейчас невозможно из-за несогласия военных РФ допустить аварийный ремонт бригады на место аварии и обеспечить режим тишины на период проведения восстановительных работ.

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