Занятое захватчиками помещение СБУ в Энергодаре ночью атаковали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Сегодня ночью во временно захваченном рашистами городе Энергодар, что в Запорожской области, здание Службы безопасности Украины, которое сейчас заняли войска рф, было атаковано с дронов. Сообщение об этом распространил Энергоатом и СтратКом ВСУ в Telegram, информирует УНН.
Цитата
«Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 ч и в период с 3:40 ч до 04:20 ч во временно оккупированном Энергодаре с дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие рф. Зафиксировано прямое попадание в здание», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, данных о жертвах нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях.
Дополнение
Российские захватчики почти с первого дня войны захватили Энергодар, но, не смотря на это, местные жители противятся оккупантам. 2 марта враг начал применять гранаты против протестующих, перекрывающих им въезд в город.
В Энергодаре российские оккупанты с боем заняли здание городской полиции, а также захватили здание горсовета города.
Российские оккупанты перекрасили в цвета триколора стела на въезде в Энергодар.
Сейчас первый и второй микрорайоны временно оккупированного россиянами Энергодара сегодня остались без газоснабжения. Выполнить восстановительные работы сейчас невозможно из-за несогласия военных РФ допустить аварийный ремонт бригады на место аварии и обеспечить режим тишины на период проведения восстановительных работ.