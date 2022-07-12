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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зайняте загарбниками приміщення СБУ в Енергодарі вночі атакували

Зайняте загарбниками приміщення СБУ в Енергодарі вночі атакували

Київ • УНН

 • 274571 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Сьогодні вночі в тимчасово захопленому рашистами місті Енергодар, що в Запорізькій області, будівля Служби безпеки України, яку наразі зайняли війська рф, було атаковано з дронів. Повідомлення про це поширив Енергоатом та СтратКом ЗСУ у Telegram, інформує УНН

Цитата

«Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці рф. Зафіксовано пряме влучання у будівлю», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, даних про жертв немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки.

Доповнення 

Російські загарбники майже з першого дня повномасштабної війни захопили Енергодар, але, не дивлячись на це, місцеві жителі опираються окупантам. 2 березня ворог почав застосовувати гранати проти протестувальників, які перекривали їм в'їзд до міста.

В Енергодарі російські окупанти з боєм зайняли будівлю міської поліції, а також захопили будівлю міськради міста. 

Російські окупанти перефарбували в кольори триколору стелу на в'їзді в Енергодар.

Наразі перший та другий мікрорайони тимчасово окупованого росіянами Енергодара сьогодні залишилися без газопостачання. Виконати відновлювальні роботи зараз неможливо через незгоду військових рф допустити аварійну ремонту бригаду на місце аварії та забезпечити режим тиші на період проведення відновлювальних робіт.

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