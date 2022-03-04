В Енергодарі російські окупанти з боєм зайняли будівлю поліції - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, російські окупанти з боєм зайняли будівлю міської поліції. Про це повідомили в Енергоатомі у Telegram, пише УНН.
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"Російські окупанти з боєм зайняли приміщення міської поліції Енергодару", - повідомили в Енергоатомі.
Також компанія оприлюднила кілька відео з міста.
На відео видно ворожу техніку, а також перебування окупантів біля мерії Енергодару.
Доповнення
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.