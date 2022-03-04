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В Энергодаре российские оккупанты с боем заняли здание полиции - Энергоатом

В Энергодаре российские оккупанты с боем заняли здание полиции - Энергоатом

Киев • УНН

 • 175832 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, российские оккупанты с боем заняли здание городской полиции. Об этом сообщили в Энергоатоме в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Российские оккупанты с боем заняли помещение городской полиции Энергодара", - сообщили в Энергоатоме.

Также компания обнародовала несколько видео из города.

На видео видно вражескую технику, а также пребывание оккупантов возле мэрии Энергодара.

Дополнение

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.

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