В Энергодаре российские оккупанты с боем заняли здание полиции - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, российские оккупанты с боем заняли здание городской полиции. Об этом сообщили в Энергоатоме в Telegram, пишет УНН.
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"Российские оккупанты с боем заняли помещение городской полиции Энергодара", - сообщили в Энергоатоме.
Также компания обнародовала несколько видео из города.
На видео видно вражескую технику, а также пребывание оккупантов возле мэрии Энергодара.
Дополнение
По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.
В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.
Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.