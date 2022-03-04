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Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність - ОДА

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність - ОДА

Київ • УНН

 • 262637 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами. Про це з посиланням на інформацію Державної інспекції ядерного регулювання України повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух вранці у п'ятницю, 4 березня, пише УНН.

Цитата

"Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації", - йдеться у повідомленні голови ОДА у Telegram з посиланням на Державну інспекції ядерного регулювання України.

Зазначається, що "оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації".

Деталі

Повідомляється, також з посиланням на інформацію ДІЯРУ, що енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність.

"Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані. Наявні ушкодження будови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока", - йдеться у повідомленні.

Змін радіаційного стану на поточний час, як зазначається, - не зафіксовано.

Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

Доповнення

За повідомленням, 4 березня 2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.

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