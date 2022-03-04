Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами. Про це з посиланням на інформацію Державної інспекції ядерного регулювання України повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух вранці у п'ятницю, 4 березня, пише УНН.
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"Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації", - йдеться у повідомленні голови ОДА у Telegram з посиланням на Державну інспекції ядерного регулювання України.
Зазначається, що "оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації".
Деталі
Повідомляється, також з посиланням на інформацію ДІЯРУ, що енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність.
"Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані. Наявні ушкодження будови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока", - йдеться у повідомленні.
Змін радіаційного стану на поточний час, як зазначається, - не зафіксовано.
Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.
Доповнення
За повідомленням, 4 березня 2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.