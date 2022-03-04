Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами. Об этом со ссылкой на информацию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщает председатель Запорожской ОГА Александр Старух утром в пятницу, 4 марта, пишет УНН.
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"Площадка Запорожской АЭС захвачена вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении главы ОГА в Telegram со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.
Отмечается, что "оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации".
Детали
Сообщается, также со ссылкой на информацию ГИЯРУ, что энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность.
"Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Имеющиеся повреждения строения реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока", - говорится в сообщении.
Изменений радиационного состояния на текущее время, как отмечается, - не зафиксировано.
Активирован Информационно-кризисный штаб Госатомрегулирования. Специалисты Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС.
Дополнение
По сообщению, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован. Информация о погибших и травмированных пока отсутствует.