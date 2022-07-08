Жителі Енергодара через окупантів залишилися без газопостачання – міський голова

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"Перший та другий мікрорайони Енергодара сьогодні залишилися без газопостачання. Через інтенсивні руйнівні обстріли в Запорізькій області ще 3 липня була пошкоджена ділянка газопроводу", - повідомив міський голова.

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З його слів, виконати відновлювальні роботи зараз неможливо через незгоду військових рф допустити аварійну ремонту бригаду на місце аварії та забезпечити режим тиші на період проведення відновлювальних робіт.

За інформацією голови Запорізькоі ОВА Олександра Старуха, станом на вчора без блакитного палива залишалися понад 100 населених пунктів області.

Сьогодні газ зник і в Енергодарі, додав Орлов.

Нагадаємо

Як писав УНН, російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. На території станції розмістили РСЗВ "Смерч", "Град", танки та бронетранспортери.