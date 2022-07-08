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Жители Энергодара из-за оккупантов остались без газоснабжения – городской голова

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Первый и второй микрорайоны временно оккупированного россиянами Энергодара сегодня остались без газоснабжения. Об этом энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Первый и второй микрорайоны Энергодара сегодня остались без газоснабжения. Из-за интенсивных разрушительных обстрелов в Запорожской области еще 3 июля был поврежден участок газопровода", - сообщил городской голова.

Детали

По его словам, выполнить восстановительные работы сейчас невозможно из-за несогласия военных рф допустить аварийную ремонтную бригаду на место аварии и обеспечить режим тишины на период проведения восстановительных работ.

По информации главы Запорожской ОВА Александра Старуха, по состоянию на вчера, без голубого топлива оставались более 100 населенных пунктов области.

Сегодня газ исчез и в Энергодаре, добавил Орлов.

Напомним

Как писал УНН, российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию ​​в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры.

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