Орбан заявил, что принял приглашение на встречу с Зеленским - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Зеленского на их первую официальную встречу с начала войны.
Эстония выделит 500 тысяч евро на киберзащиту Украины в следующем году
Эстония выделяет 500 000 евро в рамках Таллиннского механизма для помощи Украине в сфере киберзащиты, подчеркивая важность кибербезопасности в свете российской агрессии и киберугроз.
Глубоко шокирован новостями: Зеленский отреагировал на смертельную стрельбу в Праге
Президент Украины Зеленский выразил соболезнования в связи со стрельбой в центре Праги.
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, местные жители говорят, что оккупанты прячутся в укрытиях.
Инвестбанкир Фиала ведет бизнес в оккупированном в Крыму - СМИ
Чешский бизнесмен Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму через сеть подставных компаний.
Стрельба в Праге: украинцев среди пострадавших нет - МИД
По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, украинцев среди жертв стрельбы в Праге нет.
Запорожье атаковали ракетами, есть разрушения - ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив гражданскую инфраструктуру. Сообщений о жертвах пока нет. Тип использованной ракеты все еще устанавливается.
Уже 15 погибших: чешские СМИ выяснили, кто устроил стрельбу в Праге
24-летний студент философского факультета Давид Козак устроил массовую стрельбу в центре Праги, в результате которой погибло более 15 человек и 24 получили ранения.
медведчук стал новым бенефициаром экономики оккупированной Донетчины - росСМИ
медведчук, известный как кум путина, расширяет свой контроль над металлургической промышленностью оккупированного Донецка.
Есть сигналы об их замедлении: Зеленский заслушал доклад ГУР о работе российской "оборонки"
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о признаках замедления темпов развития российской оборонной промышленности.