Орбан заявил, что принял приглашение на встречу с Зеленским - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Издание отмечает, если это таки произойдет, это станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

Орбан сказал, что Зеленский предложил встречу в начале этого месяца и предложил "вести переговоры".

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"Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?" - добавил лидер Венгрии.

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По данным СМИ, Орбан утверждал, что украинский Президент хотел обсудить заявку Украины на присоединение к ЕС - шаг, против которого категорически выступает Венгрия.

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