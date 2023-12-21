Орбан рассказал, как произошла встреча с Зеленским в Аргентине: вспомнил о "ветре"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил о короткой встрече с президентом Украины Зеленским в Аргентине.
"Оборонное производство и закупки": Умеров рассказал послам G7 о планах Минобороны на 2024 год
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с послами G7 приоритеты на 2024 год, отметив оборонном производстве, закупках и технологических инновациях, с акцентом на отечественные и иностранные БПЛА как ответ на угрозы.
В НАПК прогнозируют, что наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце января
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, НАПК ожидает, что самые рискованные декларации чиновников придутся на конец января, отмечая тенденцию, что чиновники с высоким уровнем коррупционного риска подают меньше деклараций.
Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам
Закон предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день.
В Украину не завозили из Франции опасный сыр со стафилококком - Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба Украины опровергает заявления об импорте опасного французского сыра с золотистым стафилококком, подтверждая, что груз никогда не попадал в Украину.
Орбан: "Членство Украины в НАТО означало бы, что на следующий день мы должны были бы отправить войска"
Премьер-министр Венгрии Орбан выступает против вступления Украины в НАТО, чтобы избежать войны с россией, подчеркивая, что Венгрия не должна быть обязана присылать войска.
Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.
До Нового года цена на топливо упадет - эксперт
По прогнозам эксперта Сергея Куюна, до Нового года цены на топливо в Украине снизятся.
Самолеты F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать - Игнат
Украина получит от западных партнеров самолеты F-16, которые нуждаются в модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из оккупированной Луганщины
На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из Луганской области. Еще более 100 школьников с Луганщины госпитализированы.