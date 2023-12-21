Орбан рассказал, как произошла встреча с Зеленским в Аргентине: вспомнил о "ветре"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно короткой встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Аргентине. Его слова приводит венгерское издание Blikk, пишет УНН.

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"Ветер принес нас рядом друг с другом на инаугурации президента Аргентины", - сказал Орбан.

Он сказал, что принял приглашение Зеленского обсудить вопросы, но это обусловлено подготовкой встречи министрами иностранных дел двух стран.

"Я согласился обсудить двусторонние отношения. Два министра иностранных дел должны подготовить это, мы также можем обсудить дела ЕС, если вы прояснили свою ситуацию с Союзом", - сказал Орбан.

Зеленский провел разговор с Орбаном на церемонии президентской инаугурации в Аргентине