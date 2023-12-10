Зеленский провел разговор с Орбаном на церемонии президентской инаугурации в Аргентине

Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Аргентине, где посетил церемонию инаугурации нового президента страны Хавьера Милея, также имел общение с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом пишет ежедневная газета La Nación, а видео части диалога украинского лидера с главой венгерского правительства можно увидеть на YouTube-канале Сената Аргентины, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский, который в последние сутки осуществляет очень насыщенный на встречи визит в Латинскую Америку, во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины провел общение с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Видеокадры разговора Зеленского и Орбана сохранились на YouTube канале сената Аргентины. Как свидетельствует видео, Орбан и Зеленский разговаривали в аргентинском парламенте в ложе для гостей.

Справка

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на коррупцию и неготовность ЕС полностью принять Украину.

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Дополнение

Следует также отметить, что согласно информации издания La Nación, когда новый президент Аргентины Хавьер Милей появился, чтобы объявить свою первую речь на посту, он поздоровался и имел небольшую разговор с Владимиром Зеленским без переводчиков и посредников.

Разговор между ними, который длился несколько минут без переводчиков и посредников, стал одной из самых ярких международных открыток церемонии инаугурации Милея. Присутствие украинского президента в разгар длительного военного конфликта, вызванного агрессией Российской Федерации, придало дополнительный блеск и контрастировало с заметным отсутствием, например, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который имеет напряженные отношения с новым президентом - пишет издание.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины, сменив на этом посту Альберто Фернандеса.

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