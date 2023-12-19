Зеленский никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня
Киев • УНН
Зеленский заявил, что никогда не обсуждал прекращение огня или диалог с Путиным с премьер-министром Венгрии Орбаном. Он считает некоторые аспекты политики Орбана недружественными, но надеется на дипломатическое решение проблемы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Я никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Путиным, никогда. Возможно он поднимал эту тему с его друзьями, или лидерами ЕС, или где-то за рубежом. Возможно в США. Что-то было такое в его речи, но я не знаю. Для меня - это несколько странно, потому что иногда его политика не очень дружественная к нам. Он знает это, и этот факт он слышал от меня.
Детали
Зеленский отметил, что во время их разговора в Аргентине, он спросил у Орбана, почему они не могут организовать официальную встречу.
"Я попросил: а скажи мне почему мы не можем организовать официальную встречу между нами. Он также не мог дать ответ. Я думаю, что мы могли бы найти дипломатическое решение. Наши стороны будут работать над этим", - сказал Зеленский.
Дополнение
Ранее Зеленский рассказывал, что во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном попросил его назвать хотя бы одну причину для блокирования членства Украины в ЕС.
Также Зеленский считает, что нужно организовать очень конструктивную встречу между Украиной и Венгрией.
Зеленский никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня
Зеленский заявил, что никогда не обсуждал прекращение огня или диалог с Путиным с премьер-министром Венгрии Орбаном. Он считает некоторые аспекты политики Орбана недружественными, но надеется на дипломатическое решение проблемы.
Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного
Зеленский отметил, что использует соцсеть, как площадку, где можно ответить на вопросы, передать сигналы обществу.
Не могу проводить выборы во время войны: Зеленский о том, почему не распустит ВР
Президент Зеленский заявил, что не будет распускать Верховную Раду, поскольку выборы нельзя проводить во время войны, несмотря на отсутствие у депутатов морального авторитета.
Взрыв в Кропивницком: в городе взорвали гранату, предварительно без пострадавших
В Кропивницком задержали мужчину, который взорвал гранату; пострадавших нет, сообщает Кировоградская областная военная администрация.
Это будет победой украинской ПВО: Зеленский об открытии аэропорта "Борисполь"
Президент Украины Зеленский заявил, что в Украине работают над восстановлением работы аэропорта "Борисполь", признавая его важность и необходимость усиления противовоздушной обороны.
Правительство выделило 20 миллионов гривен на компенсацию расходов за жилье для ВПЛ
Правительство Украины выделило более 20,6 миллиона гривен на покрытие коммунальных расходов для размещения ВПЛ в различных объектах недвижимости с марта 2022 года по июль 2023 года. Средства распределены между государственными, коммунальными и некоторыми частными учреждениями, сообщает Министерство реинтеграции.
В Минобороны объявили тендер на более тысячи пикапов для ВСУ
Министерство обороны Украины закупает 1016 полноприводных внедорожников для Вооруженных сил, тендерный процесс заканчивается 27 декабря, а поставка должна состояться до 15 марта 2024 года. Бюджет составляет примерно 1,75 миллиарда гривен.
Зеленский отказался рассказать детали о наступательных и оборонительных действиях Украины в 2024 году
Президент Украины Зеленский отказался раскрывать детали военных действий Украины в 2024 году, ссылаясь на трудности, связанные с публичным обсуждением их стратегических целей.
Обмен пленными замедлился, но трек скоро откроется, идет работа над новым обменом - Зеленский
Зеленский сообщил, что обмен пленными с Россией задерживается, но вскоре ожидается прогресс, а также продолжаются усилия, направленные на возвращение многих украинских солдат.
В Кропивницком прогремели взрывы: в ОГА призвали горожан сохранять спокойствие
В Кропивницком произошли взрывы; власти призывают к спокойствию, поскольку полиция и экстренные службы реагируют на происшествия. До инцидента в городе не объявляли воздушную тревогу.