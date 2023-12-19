Зеленский никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Я никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Путиным, никогда. Возможно он поднимал эту тему с его друзьями, или лидерами ЕС, или где-то за рубежом. Возможно в США. Что-то было такое в его речи, но я не знаю. Для меня - это несколько странно, потому что иногда его политика не очень дружественная к нам. Он знает это, и этот факт он слышал от меня. - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что во время их разговора в Аргентине, он спросил у Орбана, почему они не могут организовать официальную встречу.

"Я попросил: а скажи мне почему мы не можем организовать официальную встречу между нами. Он также не мог дать ответ. Я думаю, что мы могли бы найти дипломатическое решение. Наши стороны будут работать над этим", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский рассказывал, что во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном попросил его назвать хотя бы одну причину для блокирования членства Украины в ЕС.

Также Зеленский считает, что нужно организовать очень конструктивную встречу между Украиной и Венгрией.