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Заявление США к годовщине депортации: Крымские татары - снова являются жертвами репрессий Кремля

Заявление США к годовщине депортации: Крымские татары - снова являются жертвами репрессий Кремля

Киев  •  УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан обнародовал заявление в 75-й годовщины депортации крымскотатарского народа, в котором указано, что "крымские татары снова стали жертвами репрессий Кремля". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"75 лет назад более 230 тысяч крымских татар постигла ужасная судьба, когда 18 мая 1944 года советское правительство распорядилось об их массовой депортации из своей крымской родины в советской Средней Азии. Тысячи семей были насильно разделены. Почти половина депортированных в период с 1944 до 1947 года погибли. Это было частью более широкой программы депортации в пределах Советского Союза", - говорится в заявлении.

Камиан обращает внимание на то, что по возвращении в Крым в 1980-х крымские татары развивали свою культуру, основывали школы с обучением на родном языке, а также создали орган самоуправления - Меджлис.

"Теперь крымские татары - граждане независимой Украины - снова являются жертвами репрессий и жестокости Кремля. После незаконной оккупации правительство России обратился к насилию, включая убийства, принудительные исчезновения, пытки крымских татар и противников оккупации", - говорится в заявлении.

Упоминается тот факт, что лидеру крымскотатарского народа Мустафа Джемилеву запрещен въезд в Крым, а десятки крымских татар держат в российских тюрьмах по политическим обвинениям.

Среди нарушений со стороны России в отношении крымских татар в США отметили, что "российские силовики в масках терроризируют дома, школы, мечети крымских татар". Также "Россия запретила Меджлис, заблокировала и выгнала крымскотатарские СМИ, презирает право на обучение на крымскотатарском языке".

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США призвали Россию "прекратить репрессии крымских татар и противников оккупации и выполнять обязательства в рамках международного права, а также прекратить аннексию Крыма и освободить крымских татар и других украинский, несправедливо лишенных свободы".

В заявлении также подтверждается, что санкции останутся в силе до полного возврата Россией контроля над этой территорией Украины.

Напомним, в последние несколько дней российские силовики вручают подобные предостережения другим крымскотатарским активистам в различных городах и поселках Крыма. В частности, предостережения получили крымскотатарские активисты Заир Смедли и Нариман Джелял.

Российские силовые ведомства официально не комментируют ситуацию.

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