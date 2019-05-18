Заява США до річниці депортації: Кримські татари — знову жертви репресій Кремля

“75 років тому понад 230 тисяч кримських татар спіткала жахлива доля, коли 18 травня 1944 року радянський уряд розпорядився про їх масову депортацію зі своєї кримської батьківщини до радянської Середньої Азії. Тисячі сімей були силоміць розділені. Майже половина депортованих у період з 1944 до 1947 року загинули. Це було частиною більш широкої програми депортації в межах Радянського Союзу”, — сказано в заяві.

Каміан звертає увагу на те, що після повернення до Криму в 1980-х кримські татари розвивали свою культуру, засновували школи з навчанням рідною мовою, а також створили орган самоврядування — Меджліс.

“Тепер кримські татари — громадяни незалежної України — знову є жертвами репресій і жорстокості Кремля. Після незаконної окупації уряд Росії вдався до насильства, включаючи вбивства, примусові зникнення, тортури кримських татар і противників окупації”, — йдеться у заяві.

Згадується той факт, що лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву заборонений в’їзд до Криму, а десятки кримських татар тримають у російських в’язницях за політичними звинуваченнями.

Серед порушень з боку Росії щодо кримських татар у США зазначили, що “російські силовики в масках тероризують будинки, школи, мечеті кримських татар”. Також “Росія заборонила Меджліс, заблокувала і вигнала кримськотатарські ЗМІ, зневажає право на навчання кримськотатарською мовою”.

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США закликали Росію “припинити репресії кримських татар і противників окупації та виконувати зобов’язання в рамках міжнародного права, а також припинити анексію Криму і звільнити кримських татар та інших українців, несправедливо позбавлених волі”.

У заяві також підтверджується, що санкції залишаться в силі до повного повернення Росією контролю над цією територією України.

Нагадаємо, в останні кілька днів російські силовики вручають подібні застереження іншим кримськотатарським активістам у різних містах і селищах Криму. Зокрема, застереження отримали кримськотатарські активісти Заїр Смедля і Наріман Джелял.

Російські силові відомства офіційно не коментують ситуацію.

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