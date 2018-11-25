Завтра в Украине мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Завтра, 26 ноября, на большей части территории страны ожидаются сложные погодные условия. Об этом в сети Facebook сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
В частности, ожидаются мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем на Прикарпатье и в центральных областях местами сильные осадки; температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
На Закарпатье дождь, температура ночью 3-8 градусов тепла, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с.
В южной части ночью без существенных осадков, днем дождь; температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов, ветер южный, 7-12 м / с.
Как сообщал УНН, сегодня из-за гололеда в течение шести часов на дорогах Киевской области произошло 123 дорожно-транспортных происшествия.