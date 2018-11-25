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Завтра в Україні мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця

Завтра в Україні мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Завтра, 26 листопада, на більшій частині території країни очікуються складні погодні умови. Про це у мережі Facebook повідомив Український гідрометцентр, передає УНН.

Зокрема, очікується мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень на Прикарпатті та у центральних областях місцями сильні опади; температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

На Закарпатті дощ, температура протягом доби 3-8 градусів тепла, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У південній частині вночі без істотних опадів, вдень дощ; температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів, вітер південний, 7-12 м/с.

Як повідомляв УНН, сьогодні через ожеледь впродовж шести годин на дорогах Київської області сталося 123 дорожньо-транспортні пригоди.

Українські Національні Новини

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