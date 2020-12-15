Завтра Рада не будет рассматривать назначение новых министров - Корниенко

"Были профессиональные вопросы к Витренко, в первую очередь .... Он присутствовал онлайн ... Меньше вопросов было к госпоже Лапутиной, как один депутат сказал, смотришь биографию и вопросов нет ... Она сейчас находится в Краматорске. В отношении Шкарлета много мыслей было, они разные были, нельзя сказать, что была какая-то однобокая поддержка, или неподдержка ... В отношении Лещенко, он ознакомил нас со своей концепцией ... Я бы ее назвал ничего лишнего ... Он предлагает перестать делать с Минагро какого-то огромного монстра ... Относительно господина Абрамовского, пока этот вопрос отложили, то есть завтра, скорее всего, его заявление не будет голосоваться ...", - рассказал Корниенко.

Корниенко отметил, что завтра на повестке дня только заявление об увольнении министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

"Назначений завтра нет, завтра будут проходить комитеты и в четверг будут назначения", - сказал он.

Также председатель партии подытожил, что сегодня на заседании фракции было заслушано Витренко, Лещенко, Лапутину, Шкарлета, Опимаха.

"Все пять кандидатов были заслушаны, все пять кандидатов не будут завтра голосоваться за назначение, будут голосоваться, скорее всего, в четверг и в случае если вопрос в отношении Абрамовского будет решен, то в четверг будет голосоваться его увольнение, а в пятницу назначение. Завтра будет голосоваться только увольнение господина Бессараба - министра ветеранов", - рассказал Корниенко.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политике и делам ветеранов.

Витренко рассматривают на должность первого вице-премьер-министра энергетики, Шкарлета на должность главы МОН, Опимаха на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Лещенко на должность министра аграрной политики, Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Как сообщалось, в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, и министра по делам ветеранов Украины.