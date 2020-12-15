Завтра Рада не будет рассматривать назначение новых министров - Корниенко

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31729 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 68442 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115916 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109320 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62534 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72275 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186515 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150417 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158326 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138580 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.5м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18553 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 12060 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16443 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 15041 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13579 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115915 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109318 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86857 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99006 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128988 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5312 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10599 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13580 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16444 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18555 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Завтра Рада не будет рассматривать назначение новых министров - Корниенко

Киев • УНН

 • 18225 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Завтра Верховная Рада не будет рассматривать вопрос назначения на должности в правительстве. В парламенте могут рассмотреть заявление Сергея Бессараба об освобождении от должности министра по делам ветеранов. Об этом журналистам рассказал председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко, передает УНН.

Завтра Рада не будет рассматривать назначение новых министров - Корниенко

"Были профессиональные вопросы к Витренко, в первую очередь .... Он присутствовал онлайн ... Меньше вопросов было к госпоже Лапутиной, как один депутат сказал, смотришь биографию и вопросов нет ... Она сейчас находится в Краматорске. В отношении Шкарлета много мыслей было, они разные были, нельзя сказать, что была какая-то однобокая поддержка, или неподдержка ... В отношении Лещенко, он ознакомил нас со своей концепцией ... Я бы ее назвал ничего лишнего ... Он предлагает перестать делать с Минагро какого-то огромного монстра ... Относительно господина Абрамовского, пока этот вопрос отложили, то есть завтра, скорее всего, его заявление не будет голосоваться ...", - рассказал Корниенко.

Корниенко отметил, что завтра на повестке дня только заявление об увольнении министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

"Назначений завтра нет, завтра будут проходить комитеты и в четверг будут назначения", - сказал он.

Также председатель партии подытожил, что сегодня на заседании фракции было заслушано Витренко, Лещенко, Лапутину, Шкарлета, Опимаха.

"Все пять кандидатов были заслушаны, все пять кандидатов не будут завтра голосоваться за назначение, будут голосоваться, скорее всего, в четверг и в случае если вопрос в отношении Абрамовского будет решен, то в четверг будет голосоваться его увольнение, а в пятницу назначение. Завтра будет голосоваться только увольнение господина Бессараба - министра ветеранов", - рассказал Корниенко.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политике и делам ветеранов.

Витренко рассматривают на должность первого вице-премьер-министра энергетики, Шкарлета на должность главы МОН, Опимаха на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Лещенко на должность министра аграрной политики, Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Как сообщалось, в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, и министра по делам ветеранов Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаМультимедиа
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00