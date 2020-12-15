Завтра Рада не розглядатиме призначення нових міністрів - Корнієнко

“Були фахові питання до Вітренка, в першу чергу....Він був присутній онлайн... Менше питань було до пані Лапутіної, як один депутат сказав, дивишся біографію і питань немає... Вона наразі знаходиться в Краматорську. По Шкарлету багато думок було, вони різні були, не можна сказати, що була якась однобока підтримка, або непідтримка... Щодо Лещенка, він ознайомив нас зі своєю концепцією... Я б її назвав нічого зайвого... Він пропонує перестати робити з Мінагро якогось величезного монстра... Щодо пана Абрамовського, поки що це питання відклали, тобто завтра, швидше за все, його заява не буде голосуватися...”, — розповів Корнієнко.

Корнієнко наголосив, що завтра на порядку денному тільки заява про звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

“Призначень завтра немає, завтра будуть проходити комітети і у четвер будуть призначення”, — сказав він.

Також голова партії підсумував, що сьогодні на засіданні фракції було заслухано Вітренка, Лещенка, Лапутіну, Шкарлета, Опімаха.

“Всі п’ять кандидатів були заслухані, всі п’ять кандидатів не будуть завтра голосуватися за призначення, будуть голосуватися, швидше за все, у четвер і якщо буде питання по Абрамовському вирішено, то у четвер буде голосуватися його звільнення, а в п’ятницю призначення. Завтра буде голосуватися лише звільнення пана Бессараба — міністра ветеранів”, — розповів Корнієнко.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.

Вітренка розглядають на посаду першого-віце — міністра енергетики, Шкарлета на посаду міністра МОН, Опімаха на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Лещенка на посаду міністра аграрної політики, Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.

Як повідомлялося, до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, та міністра у справах ветеранів України.