До ВР надійшли заяви про звільнення двох міністрів

“Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів – міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, та міністра у справах ветеранів України. Я прошу комітети зібратись зранку і розглянути ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше сьогодні народний депутат Олександр Качура повідомив, що на сьогоднішньому засіданні парламентської фракції "Слуга народу" розглянуть кандидатури на двох міністрів – освіти – Сергія Шкарлета та енергетики – Юрія Вітренка, а також звільнення міністра зі справ ветеранів.

Пізніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.