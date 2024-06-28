ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене экс-народных депутатов Сергея Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов США Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе бюро, передает УНН.

Детали

В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн долларов США, конечными владельцами которого являются родные братья Медведчука и Козака.

Как указали в АРМА, предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, зато прибыли шли на финансирование вооруженной агрессии России против Украины.

В государственную собственность также перейдет другое имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчики, земельные участки общей площадью более 10 га, нежилые помещения площадью более 31 тыс. квадратных метров.

Дополнение

10 июня правоохранители сообщили подозрения братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Напомним

В июне прошлого года ГБР уже передало в ВСУ арестованный автопарк предприятия стоимостью более 1 млн долларов США

Кроме того, наложен арест на имущество братьев Медведчука и Козака, которое фигуранты успели переписать на ближайших родственников или подставных лиц.

В частности, в апреле 2022 года брат Тараса Козака, узнав, что ГБР проводит расследование, заключил 30 договоров купли-продажи и четыре сделки дарения на имущество стоимостью 3,5 млн долларов США. На свою мать он переоформил 4 квартиры в Киеве, квартиру во Львове и дом на Самборщине, два земельных участка площадью почти 0,5 га.

Гражданская жена брата Козака стала владелицей двух квартир, двух паркингов и нежилого помещения во Львове. Еще три дома во Львове и три земельных участка перешли в собственность приближенных лиц.

Продолжается процедура передачи в АРМА указанного имущества.