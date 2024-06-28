Завод родичів Медведчука та Козака вартістю 5 млн доларів передали в управління АРМА
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань передало Національному агентству з виявлення активів (АРМА) завод з виробництва цегли вартістю понад 5 мільйонів доларів, який належав родичам екс-народних депутатів Сергія Медведчука і Тараса Козака.
ДБР передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Сергія Медведчука та Тараса Козака вартістю 5 млн доларів США Про це у пятницю повідомили в пресслужбі бюро, передає УНН.
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В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 млн доларів США, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.
Як вказали в АРМА, підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії росії проти України.
У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.
Доповнення
10 червня правоохоронці повідомили підозри братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Нагадаємо
У червні минулого року ДБР вже передало до ЗСУ арештований автопарк підприємства вартістю понад 1 млн доларів США
Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.
Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 3,5 млн доларів США. На свою матір він переоформив 4 квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.
Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб.
Триває процедура передачі до АРМА вказаного майна.