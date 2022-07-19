Завершился четвертый тур выборов главы Консервативной партии Великобритании: осталось три участника

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак снова возглавил последнее голосование депутатов-консерваторов по выбору нового премьер-министра. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

В гонке осталось три претендента, последним голосованием был исключен еще один кандидат.

Сунак набрал 118 голосов, за ним следует бывший министр обороны Пенни Мордаунт с 92 голосами и министр иностранных дел Лиз Трасс с 86 голосами, а перспективный кандидат Кэми Баденох отстала с 59 голосами и, следовательно, выбыла из конкурса.

Отметим, что вчера из борьбы выбыл Том Тугендхат.

Добавим

Премьер-министр Борис Джонсон объявил 7 июля, что покидает пост лидера консерваторов.

Он остается премьер-министром до тех пор, пока 5 сентября будет объявлен его преемник.

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