Завершился четвертый тур выборов главы Консервативной партии Великобритании: осталось три участника
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак снова возглавил последнее голосование депутатов-консерваторов по выбору нового премьер-министра. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
В гонке осталось три претендента, последним голосованием был исключен еще один кандидат.
Сунак набрал 118 голосов, за ним следует бывший министр обороны Пенни Мордаунт с 92 голосами и министр иностранных дел Лиз Трасс с 86 голосами, а перспективный кандидат Кэми Баденох отстала с 59 голосами и, следовательно, выбыла из конкурса.
Отметим, что вчера из борьбы выбыл Том Тугендхат.
Добавим
Премьер-министр Борис Джонсон объявил 7 июля, что покидает пост лидера консерваторов.
Он остается премьер-министром до тех пор, пока 5 сентября будет объявлен его преемник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Соединенного Королевства во главе с Джонсоном получило вотум доверия