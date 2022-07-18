Том Тугендхат вибув із гонки за місце премʼєр-міністра Сполученого Королівства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В Сполученому Королівстві відбувся третій етап голосування виборів на місце премʼєр-міністра країни. Цього разу гонку залишив Том Тугендхат. Результати ввечері оголосив член парламенту Великої Британії Грем Брейді, передає УНН.
Деталі
В Сполученому Королівстві наразі проходять вибори на місце прем'єр-міністра країни після того, як Борис Джонсон оголосив про відставку.
Кандидат з найменшою кількістю голосів – Том Тугендхат – покинув гонку за місце Бориса Джонсона.
Результати:
Ріші Сунак - 115 (на 14 більше, ніж у другому раунді)
Пенні Мордаунт - 82 (на 1 менше з другого раунду)
Ліз Трасс - 71 (на 7 більше, ніж у другому раунді)
Кемі Баденок - 58 (на 9 більше, ніж у другому раунді)
Том Тугендхат - 31 (на 1 менше, ніж у другому раунді)
Незадовго до оприлюднення результатів Том Тугендхат опублікував два твіти, в яких повідомив, що говорив перед Комітетом Консервативної партії про «майбутнє Британії».
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«Ясно одне: якщо ми не зможемо відновити довіру, наша партія приречена. Не тільки зараз, але й на покоління чи більше. Щоб виграти вибори, нам потрібна країна, яка стоїть за нами. Наші цінності, наші консервативні цінності можуть бути досягнуті лише в уряді», - сказав політик.
Потім після оголошення результатів кандидат у лідери додав третій, сказавши, що він «пишається своїм позитивним баченням», яке він висунув.