Уряд Сполученого Королівства на чолі з Джонсоном отримав вотум довіри

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Поки триває змагання за місце премʼєр-міністра, депутати також обговорювали в Палаті громад питання довіри уряду.

Лейбористи наполягали на голосуванні за роботу Бориса Джонсона та його команди минулого тижня, а також про те, що йому дозволили залишитися під номером 10, попри низку відставок його власних міністрів.

Уряд Джонсона лейбористи звинувачували в провалі соціальної підтримки населення, натомість консерватор нагадав про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.

Після п’яти годин дебатів депутати проголосували "за" - 349 та "проти" - 238.

Нагадаємо

В Сполученому Королівстві відбувся третій етап голосування виборів на місце премʼєр-міністра країни.