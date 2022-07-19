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Уряд Сполученого Королівства на чолі з Джонсоном отримав вотум довіри

Уряд Сполученого Королівства на чолі з Джонсоном отримав вотум довіри

Київ • УНН

 • 478488 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Уряд Сполученого Королівства на чолі з премʼєр-міністром, який йде у відставку, Борисом Джонсоном отримав вотум довіри. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.

Деталі

Поки триває змагання за місце премʼєр-міністра, депутати також обговорювали в Палаті громад питання довіри уряду.

Лейбористи наполягали на голосуванні за роботу Бориса Джонсона та його команди минулого тижня, а також про те, що йому дозволили залишитися під номером 10, попри низку відставок його власних міністрів.

Уряд Джонсона лейбористи звинувачували в провалі соціальної підтримки населення, натомість консерватор нагадав про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.

Після п’яти годин дебатів депутати проголосували "за" - 349 та "проти" - 238.

Нагадаємо

В Сполученому Королівстві відбувся третій етап голосування виборів на місце премʼєр-міністра країни.

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