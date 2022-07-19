Правительство Соединенного Королевства во главе с Джонсоном получило вотум доверия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Правительство Соединенного Королевства во главе с уходящим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном получило вотум доверия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
Детали
Пока идет соревнование на посаду премьер-министра, депутаты также обсуждали в Палате общин вопросы доверия правительству.
Лейбористы настаивали на голосовании за работу Бориса Джонсона и его команды на прошлой неделе, а также о том, что ему разрешили остаться под номером 10, невзирая на ряд отставок его собственных министров.
Правительство Джонсона лейбористы обвиняли в провале социальной поддержки населения, консерватор же напомнил об эффективной борьбе с COVID-19 и Brexit.
После 5 часов дебатов депутаты проголосовали "за" - 349 и "против" - 238.
Напомним
В Соединенном Королевстве состоялся третий этап голосования выборов на место премьер-министра страны.