Нового прем'єра Британії можуть обрати у вересні - ЗМІ

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Оголошення про відставку Джонсона спровокувало внутрішній конкурс з обрання нового лідера партії, якого призначить прем'єр-міністром королева. Плани перегонів буде затверджено на засіданні так званого "Комітету 1922 року" в понеділок, 11 липня.

"Конкурс проходитиме у два етапи. У першому депутати-консерватори скоротять довгий список кандидатів до двох. Після цього відбудеться кампанія серед 100 тисяч членів партії по всій країні, яка визначить наступного лідера", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, старші члени "Комітету 1922 року" планують завершити парламентський етап конкурсу до оголошення канікул 21 липня. Кілька кандидатів уже заявили про намір балотуватися. Першою про це оголосила генеральний прокурор Суелла Браверман.

Очікується, що найближчими днями про наміри балотуватися заявить низка кандидатів. Серед них міністр закордонних справ Ліз Трасс та міністр фінансів Надім Захаві. Розглядають можливість участі у виборах колишній голова мінфіну Ріші Сунак, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід та міністр оборони Бен Воллес.

Серед можливих претендентів також називають голову парламентського комітету із закордонних справ Тома Тугендата, міністра торгівлі Пенні Мордонт, ексміністра охорони здоров'я Джеремі Ганта. Але декілька претендентів, які вважалися ймовірними учасниками перегонів, включаючи заступника прем'єр-міністра Домініка Рааба, відмовилися від висунення.

Нагадаємо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.