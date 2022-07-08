Нового прем'єра Британії можуть обрати у вересні - ЗМІ

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 64504 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 121198 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 122650 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 132232 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 125863 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 102808 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 103014 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 267122 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152726 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173487 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 145887 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 55149 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 114757 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 69212 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 98982 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 98982 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 267092 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 534622 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 481398 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 684567 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 2781 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 39431 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 69212 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 114757 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 146726 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Нового прем'єра Британії можуть обрати у вересні - ЗМІ

Нового прем'єра Британії можуть обрати у вересні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 157518 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Нового прем'єр-міністра Великої Британії можуть обрати на початку вересня, коли Палата громад повернеться з літніх канікул. Про це інформує Financial Times з посиланням на джерела серед депутатів Консервативної партії, передає УНН.

Деталі

Оголошення про відставку Джонсона спровокувало внутрішній конкурс з обрання нового лідера партії, якого призначить прем'єр-міністром королева. Плани перегонів буде затверджено на засіданні так званого "Комітету 1922 року" в понеділок, 11 липня.

"Конкурс проходитиме у два етапи. У першому депутати-консерватори скоротять довгий список кандидатів до двох. Після цього відбудеться кампанія серед 100 тисяч членів партії по всій країні, яка визначить наступного лідера", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, старші члени "Комітету 1922 року" планують завершити парламентський етап конкурсу до оголошення канікул 21 липня. Кілька кандидатів уже заявили про намір балотуватися. Першою про це оголосила генеральний прокурор Суелла Браверман.

Очікується, що найближчими днями про наміри балотуватися заявить низка кандидатів. Серед них міністр закордонних справ Ліз Трасс та міністр фінансів Надім Захаві. Розглядають можливість участі у виборах колишній голова мінфіну Ріші Сунак, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід та міністр оборони Бен Воллес. 

Серед можливих претендентів також називають голову парламентського комітету із закордонних справ Тома Тугендата, міністра торгівлі Пенні Мордонт, ексміністра охорони здоров'я Джеремі Ганта. Але декілька претендентів, які вважалися ймовірними учасниками перегонів, включаючи заступника прем'єр-міністра Домініка Рааба, відмовилися від висунення.

Нагадаємо 

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61