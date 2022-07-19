Завершився четвертий тур виборів голови Консервативної партії Великої Британії: залишилось три учасника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак знову очолив останнє голосування депутатів-консерваторів щодо вибору нового прем'єр-міністра. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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У гонці залишилося троє претендентів, останнім голосуванням було виключено ще одного кандидата.
Сунак набрав 118 голосів, за ним слідує колишній міністр оборони Пенні Мордаунт із 92 голосами та міністр закордонних справ Ліз Трасс із 86 голосами, а перспективний кандидат Кемі Баденох відстала з 59 голосами і, отже, вибула з конкурсу.
Зазначимо, що вчора із боротьби вибув Том Тугендхат.
Додамо
Прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив 7 липня, що залишає посаду лідера консерваторів.
Він залишається прем'єр-міністром доти, доки 5 вересня буде оголошено його наступника.
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