Завершаются приготовления к конклаву: все кардиналы, участвующие в выборах нового Папы, прибыли в Рим

В понедельник, 5 мая в зале синодальных заседаний в Ватикане состоялось десятое общее собрание кардиналов в рамках подготовки к избранию нового Папы. В нем приняли участие 179 кардиналов, 132 из которых будут участвовать в конклаве. В то же время все кардиналы, которые будут избирать нового Папу, уже прибыли в Рим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VaticanNews.

Детали

Во время брифинга для журналистов Маттео Бруни сообщил, что в заседании приняли участие 179 кардиналов, между которыми 132 тех, кто будет участвовать в конклаве. В то же время все 133 кардинала, которые будут избирать нового Папу, уже прибыли в Рим.

Темы выступлений

По словам представителя Апостольской Столицы, состоялось 26 выступлений. Речь шла, в частности, о роли Государства-Города Ватикана, миссионерской природе Церкви и о роли Каритаса в заботе о защите бедных. Также было упомянуто о молитве во время пандемии, которая помогла верующим преодолеть страх.

На заседании особое внимание обратили на большое количество журналистов, что, как отмечает VaticanNews, указывает на то, что "Евангелие интересует современный мир, а это является еще одним призванием к ответственности".

Что касается фигуры нового Папы, то многочисленные докладчики ожидают пастыря, близкого к людям, который будет заботиться о причастии, сплачивая всех вокруг Христа в период, когда мировой порядок находится в кризисе, - говорится в публикации.

Также кардиналы-избиратели отметили вызовы передачи веры, которые ожидают Святого Отца. В то же время речь шла о войнах и раздробленности в мире, выражена обеспокоенность разделениями в Церкви. Говорили также о призвании, о семье и о воспитании детей, о роли женщины в Церкви.

На вторник, 6 мая, запланировано еще одно собрание, чтобы предоставить возможность высказаться всем кардиналам.

Приготовление к конклаву

Как отмечает издание, журналисты не смогут попасть в Сикстинскую капеллу, которая взята под охрану. Пресс-служба распространит фото приготовленного к Конклаву помещения.

Декан Коллегии кардиналов сообщил, что 3 мая в "Доме святой Марты" состоялась жеребьевка комнат. Для расселения используют также помещение расположенного рядом старого одноименного гостиничного комплекса.

Кардиналы, если желают, могут добираться с места проживания до часовни также и пешком, но по четко определенному защищенному маршруту. Периметр передвижения кардиналов будет опечатан. Кардиналов поощряют оставлять мобильные устройства в помещении. Как в "Доме святой Марты", так и в Сикстинской капелле, связь будет отсутствовать. Все кардиналы получили буклеты с официальными биографиями кардиналов, которые опубликованы на сайте Святого Престола, - добавляет издание.

Напомним

Весь католический мир находится в ожидании конклава кардиналов, который начнется 7 мая. В этот или ближайшие дни в Ватикане будет избран преемник Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля этого года. До 1274 года были случаи, когда Папу Римского избирали в день смерти его предшественника. Однако после этого церковь решила ждать не менее 10 дней перед первым голосованием. Позже этот срок увеличили до 15 дней.