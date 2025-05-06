Завершуються приготування до конклаву: всі кардинали, які беруть участь у виборах нового Папи, прибули в Рим

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку
Ексклюзив
07:11 • 3888 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

05:57 • 14456 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

04:48 • 14063 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
04:00 • 16355 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 42884 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 148114 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 119281 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 181534 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 182701 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 176580 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2.6м/с
59%
750 мм
Популярнi новини

В Угорщині на згаслому вулкані виявили скарби віком 3400 років

5 травня, 23:26 • 11837 перегляди

Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки

5 травня, 23:52 • 20177 перегляди

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

6 травня, 02:03 • 12467 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

03:22 • 14569 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 5244 перегляди
Публікації

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 14472 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 78264 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 148122 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 181537 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 182703 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Олена Зеленська

Папа Франциск

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Чеська Республіка

Реклама
УНН Lite

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 2178 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 6072 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 13705 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 78288 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 76912 перегляди
Актуальне

Facebook

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

Завершуються приготування до конклаву: всі кардинали, які беруть участь у виборах нового Папи, прибули в Рим

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

У Ватикані відбулося десяте зібрання кардиналів, де обговорили роль Ватикану, місіонерство Церкви та виклики передавання віри. Всі кардинали-виборці вже прибули в Рим для участі в конклаві.

Завершуються приготування до конклаву: всі кардинали, які беруть участь у виборах нового Папи, прибули в Рим

У понеділок, 5 травня в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося десяте загальне зібрання кардиналів в рамках приготування до обрання нового Папи. У ньому взяли участь 179 кардиналів, 132 з яких братимуть участь у конклаві. Водночас всі кардинали, які обиратимуть нового Папу, вже прибули в Рим. Про це повідомляє УНН із посиланням на VaticanNews.

Деталі

Під час брифінгу для журналістів Маттео Бруні повідомив, що в засіданні взяли участь 179 кардиналів, між якими 132 тих, що братимуть участь у конклаві. Водночас всі 133 кардинали, що обиратимуть нового Папу, вже прибули до Риму.

Теми виступів

За словами речника Апостольської Столиці, відбулося 26 виступів. Йшлося, зокрема, про роль Держави-Міста Ватикану, місіонерську природу Церкви та про роль Карітасу в дбанні про захист убогих. Також було згадано про молитву під час пандемії, яка допомогла вірянам подолати страх.

На засіданні окрему увагу звернули на велику кількість журналістів, що, як зазначає VaticanNews, вказує на те, що "Євангеліє цікавить сучасний світ, а це є ще одним покликанням до відповідальності".

Щодо постаті нового Папи, то численні доповідачі очікують пастиря, близького до людей, який буде дбати про сопричастя, згуртовуючи всіх навколо Христа в період, коли світовий порядок перебуває в кризі, - ідеться у публікації.

Також кардинали-виборці наголосили на викликах передавання віри, які очікують Святого Отця. Водночас ішлося про війни та роздробленість у світі, висловлено занепокоєння поділами в Церкві. Говорили також про покликання, про сім’ю та про виховання дітей, про роль жінки в Церкві.

На вівторок, 6 травня, заплановано ще одне зібрання, аби надати можливість висловитися всім кардиналам.

Приготування до конклаву

Як зазначає видання, журналісти не зможуть потрапити до Сикстинської каплиці, яка взята під охорону. Пресслужба поширить фото приготованого до Конклаву приміщення.

Декан Колегії кардиналів повідомив, що 3 травня у "Домі святої Марти" відбулося жеребкування кімнат. Для розселення використають також приміщення розташованого поруч старого однойменного готельного комплексу.

Кардинали, якщо бажають, можуть добиратися з місця проживання до каплиці також і пішки, але за чітко визначеним захищеним маршрутом. Периметр пересування кардиналів буде опечатаний. Кардиналів заохочують залишати мобільні пристрої в помешканні. Як у "Домі святої Марти", так і в Сикстинській каплиці, зв’язок буде відсутній. Всі кардинали отримали буклети з офіційними біографіями кардиналів, які опубліковані на сайті Святого Престолу, - додає видання.

Нагадаємо

Увесь католицький світ перебуває в очікуванні конклаву кардиналів, який почнеться 7 травня. В цей або найближчі дні у Ватикані буде обрано наступника Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня цього року. До 1274 року були випадки, коли Папу Римського обирали в день смерті його попередника. Однак після цього церква вирішила чекати щонайменше 10 днів перед першим голосуванням. Пізніше цей термін збільшили до 15 днів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Рим
Папа Франциск
Ватикан
Brent
$61.42
Bitcoin
$94,495.20
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$33.24
Золото
$3,373.30
Ethereum
$1,806.35