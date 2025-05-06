Завершуються приготування до конклаву: всі кардинали, які беруть участь у виборах нового Папи, прибули в Рим

У понеділок, 5 травня в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося десяте загальне зібрання кардиналів в рамках приготування до обрання нового Папи. У ньому взяли участь 179 кардиналів, 132 з яких братимуть участь у конклаві. Водночас всі кардинали, які обиратимуть нового Папу, вже прибули в Рим. Про це повідомляє УНН із посиланням на VaticanNews.

Деталі

Під час брифінгу для журналістів Маттео Бруні повідомив, що в засіданні взяли участь 179 кардиналів, між якими 132 тих, що братимуть участь у конклаві. Водночас всі 133 кардинали, що обиратимуть нового Папу, вже прибули до Риму.

Теми виступів

За словами речника Апостольської Столиці, відбулося 26 виступів. Йшлося, зокрема, про роль Держави-Міста Ватикану, місіонерську природу Церкви та про роль Карітасу в дбанні про захист убогих. Також було згадано про молитву під час пандемії, яка допомогла вірянам подолати страх.

На засіданні окрему увагу звернули на велику кількість журналістів, що, як зазначає VaticanNews, вказує на те, що "Євангеліє цікавить сучасний світ, а це є ще одним покликанням до відповідальності".

Щодо постаті нового Папи, то численні доповідачі очікують пастиря, близького до людей, який буде дбати про сопричастя, згуртовуючи всіх навколо Христа в період, коли світовий порядок перебуває в кризі, - ідеться у публікації.

Також кардинали-виборці наголосили на викликах передавання віри, які очікують Святого Отця. Водночас ішлося про війни та роздробленість у світі, висловлено занепокоєння поділами в Церкві. Говорили також про покликання, про сім’ю та про виховання дітей, про роль жінки в Церкві.

На вівторок, 6 травня, заплановано ще одне зібрання, аби надати можливість висловитися всім кардиналам.

Приготування до конклаву

Як зазначає видання, журналісти не зможуть потрапити до Сикстинської каплиці, яка взята під охорону. Пресслужба поширить фото приготованого до Конклаву приміщення.

Декан Колегії кардиналів повідомив, що 3 травня у "Домі святої Марти" відбулося жеребкування кімнат. Для розселення використають також приміщення розташованого поруч старого однойменного готельного комплексу.

Кардинали, якщо бажають, можуть добиратися з місця проживання до каплиці також і пішки, але за чітко визначеним захищеним маршрутом. Периметр пересування кардиналів буде опечатаний. Кардиналів заохочують залишати мобільні пристрої в помешканні. Як у "Домі святої Марти", так і в Сикстинській каплиці, зв’язок буде відсутній. Всі кардинали отримали буклети з офіційними біографіями кардиналів, які опубліковані на сайті Святого Престолу, - додає видання.

Нагадаємо

Увесь католицький світ перебуває в очікуванні конклаву кардиналів, який почнеться 7 травня. В цей або найближчі дні у Ватикані буде обрано наступника Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня цього року. До 1274 року були випадки, коли Папу Римського обирали в день смерті його попередника. Однак після цього церква вирішила чекати щонайменше 10 днів перед першим голосуванням. Пізніше цей термін збільшили до 15 днів.