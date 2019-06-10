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Задержан наркоторговец, который сбывал кокаин в зону ООС

Задержан наркоторговец, который сбывал кокаин в зону ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Правоохранители задержали мужчину за сбыт кокаина в зону проведения операции Объединенных сил и в Киеве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы, передает УНН.

"Правоохранители задержали фигуранта в своем автомобиле при попытке сбыта наркотиков. В ходе проведения обыска в салоне, злоумышленник выбросил из транспортного средства пакет с 200 граммами порошкообразного вещества белого цвета. Проведенный специалистом Службы безопасности Украины экспресс-анализ подтвердил, что изъятое вещество - это кокаин", - проинформировали в ведомстве.

По данным полиции, злоумышленник - 45-летний уроженец Донецка, который переправлял наркотики в Украину из стран Европы и через сеть курьеров распространял их на территории столичного региона и зоны ООС.

"Злоумышленник продавал запрещенное средство через курьеров... Стоимость изъятого кокаина по ценам "черного" рынка составляет 10000 долларов США", - уточнили в полиции.

Сейчас наркоделец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

По данному факту следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тем временем правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание других участников преступной группы.

Напомним, в Донецкой области задержали военнослужащего, который занимался сбытом наркотических средств.

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