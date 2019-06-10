Затримано наркоторговця, який збував кокаїн у зону ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка за збут кокаїну у зону проведення операції Об'єднаних сил та у Києві. Про це повідомив відділ комунікації поліції столиці, передає УНН.
"Правоохоронці затримали фігуранта у своєму автомобілі під час спроби збуту наркотиків. У ході проведення обшуку в салоні, зловмисник викинув з транспортного засобу пакунок з 200 грамами порошкоподібної речовини білого кольору. Проведений фахівцем Служби безпеки України експрес-аналіз підтвердив, що вилучена речовина – це кокаїн", - проінформували у відомстві.
За даними поліції, зловмисник – 45-річний уродженець Донецька, який переправляв наркотики до України з країн Європи та через мережу кур’єрів розповсюджував їх на території столичного регіону та зони ООС.
"Зловмисник продавав заборонений засіб через кур’єрів... Вартість вилученого кокаїну за цінами "чорного" ринку становить 10000 доларів США", - уточнили в поліції.
Нині наркоділок затриманий у порядку статті 208 КПК України.
За цим фактом слідче управління ГУ Нацполіції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тим часом правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання інших учасників злочинної групи.
Нагадаємо, на Донеччині затримали військовослужбовця, який займався збутом наркотичних засобів.