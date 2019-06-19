Затопленными во Львовской области остаются десятки участков

“В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов”, — говорится в сообщении.

Пока остаются подтопленными “30 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района”, — добавили спасатели.

Они также сообщили, что уровень воды постепенно спадает.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, на Херсонщине подтопленными в результате сильных дождей остаются 148 домохозяйств.