Затопленными во Львовской области остаются десятки участков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По состоянию на 7 часов 19 июня во Львовской области остаются подтопленными 30 приусадебных участков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
“В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов”, — говорится в сообщении.
Пока остаются подтопленными “30 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района”, — добавили спасатели.
Они также сообщили, что уровень воды постепенно спадает.
Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.
Напомним, на Херсонщине подтопленными в результате сильных дождей остаются 148 домохозяйств.