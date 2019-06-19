Затопленими на Львівщині залишаються десятки дворів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Станом на 7 годину 19 червня у Львівській області залишаються підтопленими 30 присадибних ділянок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
“Протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів”, — йдеться у повідомленні.
Наразі залишаються підтопленими “30 присадибних ділянок у с. Криниця Миколаївського району”, — додали рятувальники.
Вони також повідомили, що рівень води поступово спадає.
Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, на Херсонщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 148 домогосподарств.